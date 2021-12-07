في أمريكا 'حاميها حراميها'.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! - فيديو

الوكيل الاخباري - "مَنْ يعشْ كثيراً يرَ كثيراً"، لعل هذا المثل الشعبي أكثر ما ينطبق على هذه الحكاية الغريبة التي وقعت في ولاية جورجيا الأميركية، وبطلها بروفيسور معروف.



ففي واقعة غريبة فعلاً، ألقت شرطة الولاية القبض على لص سرق من متجر، إلا أن المفاجأة كانت أن الفاعل هو البروفيسور المعروف "بروس كارول"، والمتخصص في العدالة الجنائية.

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وقد أفادت المعلومات أن البروفيسور السارق يدرّس الطلاب مواضيع تتعلق بتخفيف الجرائم وتأهيل المجرمين.



وأضافت المصادر أن البروفيسور سرق شراشف وقفازا وطعام كلاب بمبلغ 600$.



أيضاً كشفت أنه سرق 8 مرات قبل أن يكتشف، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير لشبكة "فوكس نيوز"، أن تلك الجرائم وقعت بين 23 سبتمبر/أيلول و3 نوفمبر/تشرين الثاني.



بدوره، أكد المتحدث باسم الشرطة أن ما حدث كان مفاجأة فعلاً، خصوصاً أن الفاعل أستاذ جامعي، يدرّس علم الإجرام.

يشار إلى أنه ووفقاً لسيرة كارول على موقع كلية جورجيا جوينيت التي يدرّس فيها، فقد تم إدراجه رئيساً لهيئة التدريس بقسم العدالة الجنائية وعلم الجريمة، وكان يعمل مع الجامعة منذ عام 2014.

المصدر : العربية

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