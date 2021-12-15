الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية : فتح باب الالتحاق بوظيفة مشرف تربوي

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للأردن 0.2% الشهر الماضي

خطة لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع السياحي

وفيات الأربعاء 15-12-2021

المياه: سنعيش عطشاً حقيقياً ما لم تنفّذ حلول

اعتماد 4 مسالخ لاستيراد اللحوم من جورجيا.. وهذه الشروط

انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشاً

توصية باستكمال جرعات لقاح كورونا بعد شهر من الإصابة بالفيروس

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة

لجنة الأوبئة : توصية بدخول القادمين خلال٧٢ساعة دون فحص PCR

الأربعاء، 15-12-2021 10:03 ص

كنز دفين من آثار الديناصورات في بولندا

37ee6bed-31e9-455c-9a49-93ce8ff40c0a_16x9_600x338


الوكيل الإخباري - أعلن جيولوجيون العثور على مئات من آثار أقدام الديناصورات ببولندا كانت محفوظة في حالة جيدة لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي، ما يلقي الضوء على نظام بيئي معقد يعود لنحو 200 مليون سنة مضت.

اضافة اعلان

 

وفيما وصفه المعهد الجيولوجي البولندي - المعهد الوطني للبحوث بأنه «كنز دفين»، عُثر على الآثار والعظام المتحجرة بمنجم طيني ببوركوفيتسه على بعد 130 كيلومتراً جنوبي وارسو. وقال الجيولوجي جيجوش نيدجفيدسكي: «يمكنك سلوك الديناصورات وعاداتها في الآثار التي تركتها». 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
last-151221-3

تحف من الرسم الصيني القديم تعرض في أوروبا للمرة الأولى

istock-696254566-1024x683

رقم قياسي لأطول رحلة بالقطار من البرتغال إلى سنغافورة

image

للمرة الأولى.. تسليم وجبات غذائية مطلوبة في الفضاء

image (5)

إيلون ماسك شخصية العام في مجلة 'تايم' الأميركية

El-Sisi

السيسي يصدر قرارا بشأن طفل قتل بغرض السرقة

143-130128-banning-electric-scooters-transport-london-reason_700x400

حظر السكوتر الكهربائي في لندن