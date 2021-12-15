كنز دفين من آثار الديناصورات في بولندا

الوكيل الإخباري - أعلن جيولوجيون العثور على مئات من آثار أقدام الديناصورات ببولندا كانت محفوظة في حالة جيدة لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي، ما يلقي الضوء على نظام بيئي معقد يعود لنحو 200 مليون سنة مضت.



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وفيما وصفه المعهد الجيولوجي البولندي - المعهد الوطني للبحوث بأنه «كنز دفين»، عُثر على الآثار والعظام المتحجرة بمنجم طيني ببوركوفيتسه على بعد 130 كيلومتراً جنوبي وارسو. وقال الجيولوجي جيجوش نيدجفيدسكي: «يمكنك سلوك الديناصورات وعاداتها في الآثار التي تركتها».



المصدر - البيان