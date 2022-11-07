كوبرا سامة تختبئ داخل بطانية شاب في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري - تفاجأ شاب في قرية هندية بوجود أفعى سامة مختبئة داخل بطانيته، وكانت الأفعى كوبرا سوداء سامة تزحف داخل غطاء سريره طوال الليل.

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وتفصيلا، لاحظ الشاب وجود شيئًا يتحرك داخل بطانيته، وبمجرد أن أزال الغطاء وجد الأفعى السوداء الضخمة تتربص به وتطلق فحيحها.

وركض الشاب خارج المنزل وهو يصرخ، وألقى بالبطانية إلى جانب السرير حيث كانت الأفعى لا تزال تتشبث بالبطانية.



ويظهر بالفيديو الأفعى وهي لا تزال داخل البطانية، وقد نفشت رقبتها في رد فعل دفاعي.



وسارع الشاب بالاتصال برقم صياد الثعابين الذي قام بإجلاء الكوبرا بأمان من الغرفة باستخدام عصا الصيد.

صحيفة صدى

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