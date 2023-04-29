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السبت، 29-04-2023 10:59 ص

كويتي يتسبب بمقتل عاملة منزلية خلال الاستعراض بسيارته - فيديو

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الوكيل الإخباري - تسبب شاب في الكويت بمقتل عاملة منزلية بعد فاصل من الاستعراضات المتهورة نفذها بسيارته بين المنازل في أحد الأحياء.

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ودهس الشاب بسيارته العاملة المنزلية خلال تواجدها في الشارع أمام أحد المنازل، وفقد السيطرة على سيارته لتنقلب رأسًا على عقب.

وذكر حساب “المجلس” الإخباري الكويتي، أن العاملة المنزلية تعرضت لإصابات بليغة نتيجة تعرضها للدهس من الشاب المستهتر أدت إلى وفاتها في وقت لاحق.


وانتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة الشاب بعد حدوث الواقعة، وقد انقلبت وسط أحد الشوارع وقد تصاعد منها الدخان.


وتجمع عدد من سكان المنطقة حول السيارة في محاولة للاطمئنان على قائدها وإنقاذ حياته، وقد بدا عليهم الصدمة والذهول مما حدث.

 

 

الامارات اليوم 

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