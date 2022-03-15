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الثلاثاء، 15-03-2022 10:34 ص

كينيا..تعود للمدرسة في سن الـ 98 لتصبح طبيبة - فيديو

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الوكيل الإخباري - في فصل دراسي من الحجر في وادي ريفت الريفي بكينيا، تدون بريسيلا سيتييني، التي بلغت من العمر 99 عامًا يوم الجمعة الماضي، الملاحظات إلى جانب زملائها التلاميذ الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عقود.

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قالت سيتيني، التي كانت ترتدي الزي المدرسي باللون الرمادي والسترة الخضراء، إنها عادت إلى الفصل لتكون مثالاً جيدًا لأحفادها وللسعي إلى مهنة جديدة.


وقالت لرويترز "أود أن أصبح طبيبة لأنني كنت قابلة"، مضيفة أن أطفالها يدعمون قرارها.


بدأت حكومة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في دعم تكلفة التعليم الابتدائي في العام 2003، مما سمح لبعض أعضاء المجتمع الأكبر سناً، الذين فاتهم التعليم في أيام شبابهم، بإحياء أحلامهم.

 

 

 

البيان 

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