الخميس 10-03-2022
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الخميس، 10-03-2022 10:14 ص

لأصحاب القلوب القوية.. وليمة مع الأشباح في مطعم بالرياض

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الوكيل الإخباري - في مطعم سعودي، يُقدم الطعام للزبائن في أطباق بشكل الجماجم، ويجالسهم على الطاولات ممثلون على هيئة الموتى الأحياء (الزومبي).

يتجول في أرجاء المكان ذي الإضاءة الخافتة ممثلون يرتدون زي الأشباح والزومبي ومصاصي الدماء، ويرقصون ويقدمون عروضا حية لجمهور المتفرجين الذين يلتقطون الصور لأنفسهم في هذه الأجواء المرعبة.

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أعرب المواطن السعودي أحمد المحارب عن سعادته بالتجربة. وقال إنها "تجربة جدا جميلة، تجربة جدا ممتعة، استمتعنا فيها أنا والأسرة والأطفال. الحمد لله.

 

صُمم مطعم شادوز "الظلال" كي يلبي رغبة عشاق أفلام الرعب، ويسمح لهم بتناول الطعام في أجواء دموية.


تبلغ تكلفة تجربة الرعب الكاملة في المطعم الواقع بالحي الترفيهي في الرياض 300 ريال سعودي (79.97 دولار).

 

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