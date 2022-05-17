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الثلاثاء، 17-05-2022 04:39 م

لدغات العقارب تثير الرعب بين سكان مدينة سودانية

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الوكيل الإخباري-أفاد سكان في منطقة المناصير بولاية نهر النيل، شمال العاصمة السودانية الخرطوم، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لتكرار ظهور عقارب في المنطقة، في ظل نقص الأمصال.

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وحذر السكان في تلك القرى من أن الأطفال عُرضة للدغات العقارب في ظل صعوبة توفير العلاج، لعدم وجود أجهزة حفظ وتبريد الأمصال بسبب عزل المنطقة عن شبكة الكهرباء.


وشيد السكان هذه المناطق، حينما تم إنشاء سد مروي لتوليد الكهرباء في العام 2009، وعملوا على مقاومة تهجيرهم بعيدًا عن النيل.

 

وفي أحدث الوقائع بهذا الصدد، خيم الحزن على منطقة ”المناصير“ بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام بسبب لدغة عقرب، حيث يشكو سكان هذه البلدة من انتشار العقارب خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو من كل عام.

 

 

 

وفي وقت سابق أطلق أهالي المناصير، استغاثة لتوفير أمصال العقارب لإنقاذ حياة الأطفال، حيث استجابت السلطات وأرسلت خمسة آلاف مصل، لكن سكان المنطقة يرون أن المشكلة الحقيقية تتمثل في انعدام الكهرباء مما يتسبب في تلف الأمصال التي يتم توفيرها.

 

ارم نيوز

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