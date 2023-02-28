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الثلاثاء، 28-02-2023 10:16 ص

لصوص مختصون بسرقة سماعات الأذن في امريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - سرق لصوص يستقلون دراجات نارية صغيرة، سماعات أذن «آبل» من رؤوس 21 شخصاً على الأقل في مدينة نيويورك الأمريكية.

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وبدأت السرقات في 28 يناير الماضي، وشارك أربعة في هذه السرقات، يقودون دراجتين صغيرتين، ويفاجئون الضحايا من الخلف، بانتزاع سماعاتهم من طراز «آبل إيربودز ماكس ويفرون». وتراوحت أعمار ضحايا اللصوص بين 18 و41 عاماً.

وقد نشرت الشرطة هذا الأسبوع، صورة لمشتبه بهم يركبون دراجات نارية صغيرة، ومقطعاً مصوراً يظهر أحدهم وهو ينزل من دراجة حاملاً سماعتين من طراز «إيربود ماكس» كان قد سرقها، ويسير داخل حديقة.

 

 

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