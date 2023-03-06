للمرة الثانية.. انحراف قطار عن مساره في امريكا

الوكيل الإخباري - انحرف قطار شحن يضم 212 قاطرة محملة بمواد خطيرة عن مساره في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو الأمريكية، في ثاني حادث لقطارات شحن في الولاية خلال شهر.

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وسارع موظفو الطوارئ لموقع الحادث على طريق الولاية 41 وبوابة بوليفارد، بالقرب من أرض معارض مقاطعة كلارك في حوالي الساعة 5 مساء يوم السبت، حيث انفصلت 20 قاطرة عن القطار وخرجت عن السكة الحديدية.



ولاحقا، تم إبلاغ السكان بعدم وجود مواد خطيرة، بعد عملية إخلاء للمناطق المجاورة.



ويأتي خروج القطار عن القضبان بعد شهر واحد فقط من خروج قطار نورفولك الجنوبي الذي كان يضم 50 عربة، 10 منها تحمل كلوريد الفينيل، عن مساره في بلدة إيست بالستاين ( شرق فلسطين) ، أوهايو في 3 فبراير.





Details:

- Derailment just took place in Springfield, Ohio.

- Large hazmat and emergency response en route

- Residents have been ordered to 'shelter in place' within 1,000 feet of derailment near Ohio… pic.twitter.com/kYMV0lhpzm BREAKING: Yet another Norfolk Southern train has just derailed in Ohio again.Details:- Derailment just took place in Springfield, Ohio.- Large hazmat and emergency response en route- Residents have been ordered to 'shelter in place' within 1,000 feet of derailment near Ohio… https://t.co/7FWAbpziPK March 5, 2023

وكالة نيو ترك