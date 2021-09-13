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الإثنين، 13-09-2021 09:36 ص

لمدة قصيرة فقط.. سجاد من الزهور في صحراء افريقية - صورة

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الوكيل الإخباري - توجد في شمال غرب جنوب إفريقيا مناظر طبيعية شاسعة مغطاة بالزهور، الشيء المميز في ذلك الآلاف من أنواع الزهور البرية تزهر فقط لثلاثة أسابيع في السنة في هذه المنطقة الصحراوية.

الطريقة الوحيدة للوصول إلى زهور ناماكوالاند (Namaqualand)، والتي تزهر فقط لثلاثة أسابيع في السنة، هي استخدام سيارة الدفع الرباعي وحنكة في القيادة للاستمتاع بهذه الظاهرة الجميلة وسجاد من الزهور لم تره عين من قبل، كما جاء في موقع قناة "دي دبليو" الألمانية.

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أمر لا يصدق، كما تقول سائحة من بريتوريا: "إنها تجربة رائعة أن أكون وسط هذه الزهور، إنها جميلة جدا،  زهور وجبال جميلة!" ويضيف آخر: "قطعنا مسافات طويلة فوق تلال قاحلة وفجأة ظهر لنا سجاد من الزهور في كل مكان، وردي وبرتقالي، إنه أمر رائع".


هذا المشهد متاح فقط الآن، فعادة ما تكون هذه المنطقة صحراء قاحلة، ولكن في الربيع يظهر هذا المشهد الطبيعي ويستمر فقط من ثلاثة إلى أربعة أسابيع في السنة.


أقحوانات ناماكوالاند، كما تسمى الزهور، مذهلة وقليل من قطرات المطر تكفي لإحياء الحياة فيها.


شيلدون ماتيس حارس في منتزه ناماكوالاند الوطني، يقول إنه يوجد حوالي ثلاثة آلاف وخمسمئة نوع مختلف من الزهور في هذه الصحراء، ويوجد ألف نوع منها فقط هنا في ناماكوا.


وبسبب جائحة كورونا فإن أغلب السائحين الذين يزورون ناماكوالاند هم من جنوب إفريقيا.



المصدر - البيان 

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