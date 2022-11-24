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الخميس، 24-11-2022 09:09 ص

لهذا السبب.. بلدة مكسيكية تدخل موسوعة غينيس - صورة

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الوكيل الإخباري - دخلت بلدة بيريبان في ولاية ميتشواكان الواقعة في غرب المكسيك، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بإعداد أكبر طبق من صلصة "غواكامولي".

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وأعد هذا الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في بيريبان، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة فقط للحصول على 4970 كيلوغراما (حوالي 5 أطنان) من الـ"غواكامولي". وتم إعداد الطبق الضخم من 10 أطنان من الأفوكادو مع البصل والطماطم والفلفل والليمون والكزبرة.

 

ويعد ذلك الأمر جزءا من حدث "2022 Avocado Expo" الذي أقيم في بيريبان، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي "غينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.

 


 

لبنان 24

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