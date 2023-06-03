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السبت، 03-06-2023 08:39 ص

ماليزي ينجو بأعجوبة من منطقة الموت في أعالي 'إيفرست'

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الوكيل الإخباري - كتبت حياة جديدة لمتسلق ماليزي، بفضل مرشد من «الشيربا» تخلى عن مهمة صعود القمة في سبيل هذا الواجب الإنساني

كما قال في تصريحات لوسائل الإعلام، إذ كان وجد المتسلق الماليزي يرتجف ويوشك على الموت وفاقداً القدرة على السير ومواصلة مشوار رحلة تسلقه في منطقة بجبل إيفرست تسمى «منطقة الموت».

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حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.


وقد حمل المرشد المذكور، هذا المتسلق من ارتفاع 8500 متر فوق مستوى سطح البحر على مدار ست ساعات حتى وصل به سالماً، إلى أسفل القمة.


وتعد عملية الإنقاذ هذه، نادرة الحدوث، إذ لم ينجح أي من الذين علقوا في ذلك الارتفاع، في النجاة من قبل.


وتعليقاً على ذلك، قال بيجيان كويرالا، مسؤول السياحة النيبالي، إنه«يكاد يكون من المستحيل إنقاذ المتسلقين من على هذا الارتفاع»، وإنها كانت «عملية نادرة للغاية».

 

جدير بالذكر، أن «الشيربا»، مجموعة عرقية تعيش في الجبال العالية في جبال الهيمالايا في نيبال، ومعروف عنهم كونهم مرشدين للذين يريدون تسلق جبل إيفرست، أعلى جبل في العالم.

 

 

البيان 

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