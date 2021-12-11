الوكيل الاخباري -

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انطلاقاً من سعيها للارتقاء بقطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ولمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع؛ أقامت شركة زين من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية "ZainEsportsJo” وبالتعاون مع متحف الدبابات الملكي؛ أول بطولة للعبة "Rainbow Six Siege” الإلكترونية في المملكة، بمشاركة مجموعة من لاعبي ومحترفي الألعاب الإلكترونية الأردنيين.وتم الإعلان عن التسجيل للمشاركة في هذه البطولة عبر صفحات مركز زين للرياضات الإلكترونية "ZainEsportsJo” على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تصفية الفرق المتقدّمة للمشاركة خلال بطولة أُجريت عبر الإنترنت في 3 و 4 كانون الأول، حيث تأهلت أفضل 4 فرق منهم للبطولة النهائية، بحيث ضم كل فريق 5 لاعبين.وأُقيمت منافسات البطولة النهائية يوم أمس الجمعة في متحف الدبابات الملكي وسط أجواء حماسية تتلاءم مع هذه اللعبة الشهيرة، وبُثت البطولة مباشرةً على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وشارك بالتعليق على البطولة أثناء بثها كل من معتصم عوض وعبد الشيشنكسي.وتضمّنت البطولة 4 جولات لتحديد الفِرق الفائزة، حيث حاز فريق (Elite5) على المركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار أردني، وحاز فريق (Cwa) على المركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 300 دينار أردني، فيما حلّ فريق (RK) بالمركز الثالث وحصل على جائزة نقدية بقيمة 200 دينار أردني.