مسافرة إلى ميونخ تهبط في موسكو بسبب خطأ بسيط

الوكيل الإخباري - اختلطت الأمور على سيدة ألمانية متقاعدة أرادت العودة إلى ميونخ بعد قضاء إجازة في تركيا، لتجد نفسها في العاصمة الروسية موسكو.



وفي التفاصيل، استقلت امرأة تبلغ من العمر 79 عاما، الطائرة بعد إجازة لمدة 10 أيام قضتها في أنطاليا. ولكن بدلا من توجهها إلى ميونخ، كما هو مخطّط بالنسبة لها، انتهى بها المطاف في موسكو".

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هذا ولم تلاحظ المرأة أنه تم إجراء تغيير طارئ على رقم بوابة الخروج للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى ميونخ.

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