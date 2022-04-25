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الإثنين، 25-04-2022 09:36 ص

مسكن للألم أودى بحياة سيدة في إنجلترا

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الوكيل الإخباري - كانت جوان إيتا بيرغين (58 عاما) تعاني من سعال واعتلال في الصدر لمدة أسبوع في ديسمبر الماضي، وعالجت الأمر على عاتقها: تناولت جرعات متتالية من مسكن الآلام . 

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ويحتوي المسكن على مادة التي تسكّن الأوجاع الخفيفة والمتوسطة وتخفّض للحرارة، لكن الجرعة الزائدة من هذا الدواء خطرة على الكبد.


حالة جوان، وهي أم لابن واحد، تدهورت كثيرا، إلى درجة أن ابنها طلب سيارة إسعاف لإنقاذها في يوم عيد الميلاد، ونقلت إلى مستشفى بريستون الملكي في مقاطعة لانكشر، شمال غربي إنجلترا.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كانت السيدة تتقيأ ما في جوفها، وبعد إجراء الاختبارات تبين أنها تعاني من ارتفاع ملحوظ في إنزيمات الكبد وانخفاض مستويات الأكسجين.


وساءت حالتها كثيرا في المستشفى، مما اضطر الأطباء إلى نقلها إلى قسم العناية المركزة، وجرى تشخيص إصابتها بالفشل الكبدي.

 

البيان 

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