مسن كويتي يفوز بسبيكة ذهبية ثقيلة.. والشركة المنظمة تحرمه منها - فيديو

الوكيل الإخباري - خطف مواطن كويتي مسن الأضواء، بعدما نجح في سحب سبيكة ذهب ثقيلة من داخل صندوق الزجاج ذي الفتحة الضيقة في اللعبة الشهيرة عالمياً، قبل أن يفاجئه المنظمون بعدم أحقيته بالفوز بها.

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وأظهر مقطع فيديو، رجلاً يتحدث اللهجة الكويتية برفقة عدد من النساء، وهو يحاول سحب السبيكة من الصندوق بإتقان وهدوء وتشجيع، قبل أن ينجح بعد أكثر من المحاولة من سحبها بالفعل خارج الصندوق.

لكن الرجل لم يفز بالسبيكة كما هو متوقع، حيث خصص منظمو اللعبة التابعون لإحدى شركات الذهب في الكويت، المسابقة للنساء فقط، لكن ذلك لم يجنبها الانتقادات بعد تناقل فيديو لنجاح الرجل في سحب السبيكة بمواقع التواصل الاجتماعي.



ومن غير المعروف إن كانت السبيكة من الذهب الخالص، حيث رجح مدونون أن تكون من معدن ثقيل مطلي بالذهب، وتستهدف جذب الأنظار، ومن غير الممكن أن تخصص شركة هدية بهذه القيمة لو كانت من الذهب الخالص.

pic.twitter.com/gI0dewYS02 بعد ما فاز تسحبونها منه عيب ؟ وتقولون المسابقة للنساء ؟ ومنا لوزارة التجارة وحماية المستهلك @mocikw May 27, 2024

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