الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اليرموك: بدء العملية الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 29

40 شاحنة .. عبور قافلة غذائية أردنية جديدة لأهالي قطاع غزة

نقابة الأطباء: لن نلتزم بتطبيق نظام البصمة وندعو وزارة الصحة للاجتماع

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

هكذا بلغ سعر غرام الذهب في الاردن اليوم

إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعترف اليوم رسميا بدولة فلسطينية

تداول فيديو جديد لغرق الرصيف الأمريكي المؤقت قبالة سواحل غزة

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

تضرر 930 منزلا ومبنى شمال الأراضي المحتلة منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله

حزب الله: إصابات مباشرة بهجوم على موقع راميا الإسرائيلي

الثلاثاء، 28-05-2024 09:30 ص

مسن كويتي يفوز بسبيكة ذهبية ثقيلة.. والشركة المنظمة تحرمه منها - فيديو

Doc-P-1204943-638524757042683281


الوكيل الإخباري - خطف مواطن كويتي مسن الأضواء، بعدما نجح في سحب سبيكة ذهب ثقيلة من داخل صندوق الزجاج ذي الفتحة الضيقة في اللعبة الشهيرة عالمياً، قبل أن يفاجئه المنظمون بعدم أحقيته بالفوز بها.

اضافة اعلان

 

وأظهر مقطع فيديو، رجلاً يتحدث اللهجة الكويتية برفقة عدد من النساء، وهو يحاول سحب السبيكة من الصندوق بإتقان وهدوء وتشجيع، قبل أن ينجح بعد أكثر من المحاولة من سحبها بالفعل خارج الصندوق.

 

لكن الرجل لم يفز بالسبيكة كما هو متوقع، حيث خصص منظمو اللعبة التابعون لإحدى شركات الذهب في الكويت، المسابقة للنساء فقط، لكن ذلك لم يجنبها الانتقادات بعد تناقل فيديو لنجاح الرجل في سحب السبيكة بمواقع التواصل الاجتماعي.


ومن غير المعروف إن كانت السبيكة من الذهب الخالص، حيث رجح مدونون أن تكون من معدن ثقيل مطلي بالذهب، وتستهدف جذب الأنظار، ومن غير الممكن أن تخصص شركة هدية بهذه القيمة لو كانت من الذهب الخالص.

 

 

 

العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1204744-638524191237323744

'على رأس عملها'.. معمرة مكسيكية تكشف سر طول عمرها

ef031c9065

شاهد... رحالة ينقذ ناقة من الغرق في أحد الأودية بالسعودية

video-camera-recording-show-tv-719799

حتى لا تقطع حديثها.. مذيعة أمريكية تبتلع ذبابة خلال بث المباشر - فيديو

Doc-P-1204614-638524007247935951

مسابقة لتناول 'الهمبرغر' في مدرسة تركية تتحول إلى مأساة - صور

920x920-1200x630

وفاة أشهر كلب في العالم - صورة

Doc-P-1204014-638522505495372045

إكتشاف أثري 'غريب' في مصر!

أخبار متعلقة
InShot_20240505_201104872-780x470

مطعم كويتي يقدم وجبة طعام مطلية بالذهب - فيديو