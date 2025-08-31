الإثنين 2025-09-01 12:32 ص
 

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع

ل
أرشيفية
 
الأحد، 31-08-2025 11:53 م

الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تخصيص أموال من ميزانيته لدعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "يجب أن تُخصَّص دفعات مالية إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص، سيواصل الاتحاد الأوروبي تمويل برنامج تدريب القوات الأوكرانية".

وأضافت: "لدى الاتحاد الأوروبي خارطة طريق واضحة لنشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية بعد التوصل إلى تسوية للنزاع"، زاعمة أن هذه الخطة "جرى الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

واختتمت رئيسة المفوضية الأوروبية بالقول: "الرئيس ترامب طمأننا بأن وجودا أمريكيا سيكون هناك كجزء من الدعم".

 

RT

 
 
gnews

