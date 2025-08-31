سقطت طائرته في المحيط فجأة.. هذا ما جرى مع طيار أميركي! (فيديو)

الوكيل الإخباري- كاد الطيار مارك فينكلشتاين أن يفقد حياته بعد تعطل محرك طائرته فوق مياه المحيط قرب جزيرة أوك بولاية كارولينا الشمالية. اضطر إلى هبوط اضطراري في البحر بسبب ازدحام المنطقة، وتم إنقاذه سريعًا من قبل فريق الإنقاذ المائي، بعدما انقلبت الطائرة عند الاصطدام.

اضافة اعلان



فينكلشتاين نجا بجروح طفيفة وأكد أنه كان محظوظًا لوصول فريق الإنقاذ بسرعة. الفيديو يوثق لحظة تحطم الطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار كيب فير الإقليمي.