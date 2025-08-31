الأحد 2025-08-31 12:17 م
 

ترامب يُعيد نشر فيديو نادر من طفولته ويثير تفاعلا واسعا

ىةة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأحد، 31-08-2025 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو نادر يستعرض مراحل من طفولته وحياته الشخصية والمهنية، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، مرفقًا تعليقًا قال فيه: "هذا أمر لا يُصدّق.. من فعل ذلك؟ الرئيس دي جي تي".

اضافة اعلان


الفيديو، الذي حظي بتفاعل واسع، تضمن لقطات من نشأته في نيويورك، ودراسته في جامعة وارتون، إلى جانب مشاهد من حياته العائلية، حيث تزوج ثلاث مرات، وله خمسة أبناء من زوجاته إيفانا، مارلا، وميلانيا.


وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ترامب في استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حضوره السياسي والتواصل مع أنصاره، ضمن إستراتيجية إعلامية طالما اعتمد عليها.

 

 

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية فلكي أردني: طلوع نجم سهيل يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط أمطار رعدية

إربد

أخبار محلية افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

عغغ

فن ومشاهير وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

عربي ودولي الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي ودولي بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

555454

منوعات مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة