ترامب يُعيد نشر فيديو نادر من طفولته ويثير تفاعلا واسعا

الفيديو، الذي حظي بتفاعل واسع، تضمن لقطات من نشأته في نيويورك، ودراسته في جامعة وارتون، إلى جانب مشاهد من حياته العائلية، حيث تزوج ثلاث مرات، وله خمسة أبناء من زوجاته إيفانا، مارلا، وميلانيا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ترامب في استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حضوره السياسي والتواصل مع أنصاره، ضمن إستراتيجية إعلامية طالما اعتمد عليها.
Trumps evaluation :pic.twitter.com/BLLQWC0ewK— Pumpkineater69 (@patriot6962) March 22, 2025
