ترامب يُعيد نشر فيديو نادر من طفولته ويثير تفاعلا واسعا

الوكيل الإخباري- أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو نادر يستعرض مراحل من طفولته وحياته الشخصية والمهنية، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، مرفقًا تعليقًا قال فيه: "هذا أمر لا يُصدّق.. من فعل ذلك؟ الرئيس دي جي تي".

الفيديو، الذي حظي بتفاعل واسع، تضمن لقطات من نشأته في نيويورك، ودراسته في جامعة وارتون، إلى جانب مشاهد من حياته العائلية، حيث تزوج ثلاث مرات، وله خمسة أبناء من زوجاته إيفانا، مارلا، وميلانيا.



وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ترامب في استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حضوره السياسي والتواصل مع أنصاره، ضمن إستراتيجية إعلامية طالما اعتمد عليها.

Trumps evaluation : pic.twitter.com/BLLQWC0ewK March 22, 2025