نصف قرن من التاريخ.. إزالة "حديقة أم كلثوم" تشعل جدلا واسعا في مصر

وكشفت مصادر في محافظة القاهرة أن الإزالة تأتي ضمن مشروع تطوير شامل للمنطقة، يتضمن إنشاء مدينة طبية عالمية، إلى جانب إزالة منشآت أخرى مثل "نادي قضاة النيابة الإدارية" و"المسرح العالمي"، مع الإبقاء على "كلية الخدمة الاجتماعية".
وتُعد الحديقة أحد المعالم المرتبطة باسم كوكب الشرق أم كلثوم، ما جعل قرار إزالتها يثير استياءً واسعًا بين المهتمين بالتراث والهوية الثقافية.
