الأحد 2025-08-31 12:16 م
 

نصف قرن من التاريخ.. إزالة "حديقة أم كلثوم" تشعل جدلا واسعا في مصر

لللل
حديقة أم كلثوم في حي المنيل بمحافظة القاهرة
 
الأحد، 31-08-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت أنباء إزالة "حديقة أم كلثوم" في حي المنيل بالقاهرة موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب القيمة الرمزية والتاريخية للمكان الذي يعود تأسيسه إلى عام 1977.

اضافة اعلان


وكشفت مصادر في محافظة القاهرة أن الإزالة تأتي ضمن مشروع تطوير شامل للمنطقة، يتضمن إنشاء مدينة طبية عالمية، إلى جانب إزالة منشآت أخرى مثل "نادي قضاة النيابة الإدارية" و"المسرح العالمي"، مع الإبقاء على "كلية الخدمة الاجتماعية".


وتُعد الحديقة أحد المعالم المرتبطة باسم كوكب الشرق أم كلثوم، ما جعل قرار إزالتها يثير استياءً واسعًا بين المهتمين بالتراث والهوية الثقافية.

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إربد

أخبار محلية افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

عغغ

فن ومشاهير وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

عربي ودولي الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي ودولي بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

555454

منوعات مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو

م

فن ومشاهير رد صادم من شمس البارودي على منتقدي منشوراتها عن حسن يوسف



 
 





الأكثر مشاهدة