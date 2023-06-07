الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

بلاغ مرتقب بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك

سوريا.. درعا توجه نداء لأبنائها في الخارج

الأمانة: تحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي الأسبوع القادم

إرادة ملكية سامية بترفيعات في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة

تحويل 7.5 ملايين دولار إضافية لمشروع يدعم إصلاح التعليم في الأردن

اعلان تعيين اعضاء هيئة تدريسية صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا

مدير الجمارك: مركز جمرك الدرة تعامل مع 548 ألف مسافر منذ مطلع العام

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الجيش الأوكراني يخرب خط أنابيب نقل الأمونيا في مقاطعة خاركوف

إصابتان بتدهور واصطدام مركبة على نزول صافوط - صور

الأربعاء، 07-06-2023 10:23 ص

مشاهد مرعبة لجرار زراعي يسحق سيارة في بريطانيا

عةععةعة


الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة تظهر هروب سائق سيارة بأعجوبة بعد أن دُمرت سيارته بواسطة جرار خرج عن السيطرة يقوده مراهق يتعاطى المخدرات.

اضافة اعلان


ويُظهر مقطع الفيديو كيف انحرف جرار ضخم عبر الطريق المكون من مسارين خارج قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني وإلى مسار سيارة يقودها ويليام ديفيس.


كان لدى ديفيس القليل من الوقت للتصرف عندما اصطدم به جرار سوربي البالغ من العمر 19 عاماً وجهاً لوجه في سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تحطيم سيارة بشكل كبير وتدميرها.


ويوضح الفيديو بحسب “ديلي ميل” أن الجرار لم يكن يسير بشكل مستقيم فقد قارب على الاصطدام بالسيارة إلا أن السائق يبدو أنه انتبه وعدل مساره وإلا كان وقع حادث مميت، ويظهر السائق وهو يخرج من الجرار الذي انقلب على جانبه.


واعترف سائق الجرار بالإهمال أثناء القيادة بسبب تعاطيه المخدرات.


كما تحدث الضحية عن الحادث المميت الذي تعرض له وكيف صعد الجرار المحمل بالحبوب على سقف سيارته وحطمها إلى شطرين قبل أن ينقلب الجرار.
وقد نجا سائق السيارة بأعجوبة.


وحكم على المراهق بالسجن ثمانية أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا، وإعادة التأهيل من خلال العمل مع خدمة المراقبة لمدة تصل إلى 10 أيام، والعمل غير مدفوع الأجر لمدة 60 ساعة وحظر القيادة لمدة ثلاث سنوات.

 

 

البلاد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2D7AE8BF-5D92-489D-90F4-9947EB20ECF7

مع قدوم الصيف احذروا 'الغرق الجاف' فقد يفتك بأطفالكم

ط

خطأ كارثي يفجع 400 شخص في امريكا بشأن إصابتهم بمرض خطير

حكحكحكح

شاهد هندي يحمل زوجته ويقفز بها تحت عجلات القطار لسبب غريب

5-6-2023_09_26_05_GomhuriaOnline_281685946365

روسيا.. علماء يكتشفون معدن فريد من نوعه

_104955681_gettyimages-72739928

'ضحك صدام حسين' لحظة الحكم بإعدامه.. حقيقة صورة عمرها 17 عاما

Doc-P-1074574-638216312712376969

منطقة لم تشهد نقطة مطر منذ ملايين السنين... تعرفوا عليها

أخبار متعلقة
647a07584c59b76fbe7e892c

صورة تهز مواقع التواصل.. الملايين يتعاطفون مع أب جزائري يكافح لعلاج ابنه

646d0d764c59b7412a0f4458

تستعيد خاتماً مرصعاً بالألماس أضاعته قبل 13 عاما في أمريكا - صورة

download

شاهد قصة طبيب يمني يبدو طفلًا في عمر الـ 13 عامًا

image (37)

رسالة صوتية على "واتساب" تثير الهلع في دولة عربية

اغاغاغغاغا

رضيع بلحية بيضاء.. صورة مريبة تقلب مواقع التواصل في احدى الدول