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الثلاثاء، 23-05-2023 11:00 ص

شاهد قصة طبيب يمني يبدو طفلًا في عمر الـ 13 عامًا

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الوكيل الإخباري - تصدر اسم الصيدلي “هايل السودي” مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد إعادة تداول صور له، حيث يبدو بهيئة طفل رغم أن عمره 30 عاما.

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وأوضح الدكتور اليمني هايل السودي سبب حالته الصحية التي جعلته يظهر في عمر الـ 13 رغم أنه يبلغ من العمر 30 عامًا.


وقال أنه تعرض للسقوط من الطابق الثاني عندما كان في الـ 10 من عمره، وأدى الحادث لتوقف عدد من الغدد المسؤولة عن النمو في الجسم، ومنذ ذلك الحادث توقف نموه عند تلك المرحلة وكبر في العمر ولكن هيئته لم يظهر عليها العمر.


يشار إلى أن الصيدلي يحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

المرصد 

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