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الجمعة، 19-05-2023 04:24 م

رسالة صوتية على "واتساب" تثير الهلع في دولة عربية

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الوكيل الإخباري - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة رسالة صوتية متداولة على تطبيق "واتساب" تسببت في إثارة الهلع بين المواطنين.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلك الرسالة الصوتية المتداولة التي تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.

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وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تلقي بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة مماثلة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات.


ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

 

البيان

 




 

 


 

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