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الأربعاء، 19-07-2023 03:25 م

مشهد صادم.. باب كونتينر يرتد فجأة على رأس عامل آسيوي

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة تعرض عامل من جنسية آسيوية لإصابة قوية في الرأس بعدما ارتد عليه باب كونتينر سيارة، أثناء مباشرة عمله.

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وأبان مقطع الفيديو العامل يقف ناحية الكونتينر، للتأكد من وضع كمية من الأدوية بداخله ، وفي أثناء ذلك ارتد باب الكونتينر فجأة وأغلق على رأسه من الخلف.


وأظهر الفيديو العامل وهو يمسك رأسه وبدا يعاني من الألم بعدما ارتد عليه الباب، بينما سارع زميله للاطمئنان عليه.

 

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