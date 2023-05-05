الجمعة 05-05-2023
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب في الاردن اليوم

وزير الأشغال يشارك بالمؤتمر الوزاري الثالث حول التنمية الحضرية المستدامة

قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة

بعد يوم من مجزرة مدرسية.. مقتل 8 آخرين في صربيا

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد موجة خسائر

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تجتمع اليوم

أجواء جافة مغبرة وحارة في أغلب المناطق اليوم

وفيات الجمعة 5-5-2023

الصفدي يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية رواندا

الجمعة، 05-05-2023 10:00 ص

مشهد صادم لعربة رضيع تفلت نحو طريق سريع في امريكا

عربياي


الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو لحادثة صادمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حين كادت امرأة أن تفقد طفلا رضيعا.

اضافة اعلان


ويكشف الفيديو أن المرأة نزلت من سيارتها ووضعت الطفل في عربة أطفال صغيرة لتصطحبه معها، لكن الهواء حرك العربة من مكانها.


وحاولت المرأة وهي عمة الرضيع تدارك الموقف سريعا واللحاق بعربة الطفل التي كانت متجهة نحو طريق سريع لكنها تعثرت ووقعت على الأرض. ونهضت المرأة وحاولت اللحاق بالعربة لكنها وقعت على الأرض مرة أخرى ولحسن الحظ كان أحد الأشخاص متواجدا وأسرع نحو العربة وأوقفها.


وبحسب ما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية، تحدث الشخص الذي أنقذ الطفل في عربة أطفال أنه كان لتوه خارجا من مقابلة عمل.


كان رون نيسمان سابقًا بلا مأوى لمدة ثماني سنوات، وقد أجرى للتو مقابلة في مطعم قريب في كاليفورنيا، عندما رأى عربة الأطفال تسير مباشرة نحو الطريق الرئيسي.


يُظهر مقطع الفيديو نيسمان ينقذ الطفل بعد أن تعثرت عمته فجأة وسقطت على الأرض وفقدت قبضتها على عربة الأطفال.

 

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_129564775_gettyimages-108128106

بعد اختفائه .. العثور على رفات رجل داخل تمساح في أستراليا

4-5-2023_13_08_12_GomhuriaOnline_441683194892

مقبرة تحت الماء.. كشفت خفايا في الحرب الأهلية الأميركية

czo1MzoiaHR0cDovL3d3dy5zYW5hYW5ld3MubmV0L3Bob3RvLzIzLTA0LTI4LTk2MjEzNTk5Ni5qcGciOw==

طيران السعودية تنشر فيديو 'أجمل هبوط في العالم'

photo_2023-04-30-20.22.56-768x402

ماتت في الحال ..سيدة تسقط من مصعد في مطار دولي بإندونيسيا - فيديو

wTGASkEVnq_3Orhl-768x628

شاهد لحظة انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة بإحدى الدول

image (1)

قطعة حلي عمرها 20 ألف عام تساعد علماء في معرفة الحمض النووي لامرأة في روسيا

أخبار متعلقة
czo1MzoiaHR0cDovL3d3dy5zYW5hYW5ld3MubmV0L3Bob3RvLzIzLTA0LTI4LTk2MjEzNTk5Ni5qcGciOw==

طيران السعودية تنشر فيديو 'أجمل هبوط في العالم'

8ه8ه8ه

صنع نسيجاً بداخلها.. عنكبوت يعيش في أذن امرأة بالصين

25-3

شاهد..كيف نجا صاحب ورشة من الموت المحقق بأعجوبة في تايلاند

66312

شاهد شاب يعقد قرانه على فتاة في مطاف الحرم المكي