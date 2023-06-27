الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - رابط مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

تجارة الأردن: نشاط ملحوظ يشهده قطاع المواد الغذائية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

شاهد المشاعر المقدسة بصور فضائية مع بدء مناسك الحج - صور

وزير الاوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

بلدية إربد تبيّن شروط وآلية التخلص من مخلفات الأضاحي

الثلاثاء، 27-06-2023 11:34 ص

مشهد مؤثر لحاج من ذوي الاحتياجات الخاصة يساعد آخر في الصعود إلى جبل عرفات

200-4-768x532


الوكيل الإخباري - في مشهد إنساني مؤثر، ساعد حاج من ذوي الاحتياجات الخاصة آخر على الصعود إلى جبل الرحمة في مشعر عرفات.

اضافة اعلان


وظهر الحاج وهو يدفع عجلة من ذوي الاحتياجات الخاصة الآخر بقوة ليصعد به إلى الجبل، على الرغم من بتر قدميه.

وقد أكد الحاج أن الشخص الذي ساعده من ذوي احتياجات الخاصة أيضًا، ولكنه سعى لمساعدته دون تردد.


ودعا الحاج للوطن وللشعب السعودي بأن يديم أمنه وعزه.

 

 

صدى

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-710419-638232323130387872

لهذا السبب تبقى رائحة الملابس الرياضية كريهة حتى بعد غسلها

20-7-768x505

شاهد أصغر حاج يخطف الأنظار وهو يرتدي ملابس الإحرام

تلبية_الحج_مكتوبة_لبيك_اللهم_لبيك

لبيك اللهم لبيك.. الدعاء الخالد

76884

خلال احتفالهما بذكرى زواجهما الـ 50.. مسنان يلقيان حتفهما في أمريكا

2015-08-27T120000Z_756366241_GF10000184629_RTRMADP_3_USA-ANIMALS

أمهات الدلافين تستخدم حديث الأطفال للاتصال بصغارهن

1048765915_0_156_3088_1893_1920x0_80_0_0_9cdcf1687e02efe0019f38bffbf91892

مشهد مرعب لشاب يقفز من حافلة وهي تسير بسرعة كبيرة في روسيا