مشهد مؤثر لحاج من ذوي الاحتياجات الخاصة يساعد آخر في الصعود إلى جبل عرفات

الوكيل الإخباري - في مشهد إنساني مؤثر، ساعد حاج من ذوي الاحتياجات الخاصة آخر على الصعود إلى جبل الرحمة في مشعر عرفات.

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وظهر الحاج وهو يدفع عجلة من ذوي الاحتياجات الخاصة الآخر بقوة ليصعد به إلى الجبل، على الرغم من بتر قدميه.



وقد أكد الحاج أن الشخص الذي ساعده من ذوي احتياجات الخاصة أيضًا، ولكنه سعى لمساعدته دون تردد.



ودعا الحاج للوطن وللشعب السعودي بأن يديم أمنه وعزه.

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