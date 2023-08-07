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الإثنين، 07-08-2023 01:06 م

مشهد مرعب... حادث سير كاد أنّ يتسبب بكارثة كبيرة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو حادثاً مرعباً كاد يؤدي إلى كارثة، حيث اصطدمت سيارة بمنزل كان على الطريق أو يبدو أنه كان بالقرب من شارع سريع، في الوقت الذي كانت فيه العائلة داخل المنزل، وهو ما يعني أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى إصابات مباشرة في سكان المنزل وهم بداخله.

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وحصلت "العربية نت" على مقطع الفيديو الذي يوثق الحادث الذي وقع في مدينة ديربي البريطانية التي تبعد نحو 200 كلم إلى الشمال من العاصمة لندن، فيما لم ينتج عن الحادث أي وفيات على الرغم من شكله المريع.

 

وبحسب المعلومات التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا، كان يقودها فتى مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً عندما ارتطمت في المنزل، ولحسن الحظ فقد اصطدمت بمرآب المنزل، ولم تصل إلى المكان الذي تجلس فيه العائلة داخل المنزل.


ولم يكن سوكي سينغ (50 عاماً) في المنزل عندما اصطدمت السيارة بمنزله في مدينة ديربي، لكن زوجته وابنته هرعتا إلى الخارج لمساعدة الراكب على الخروج من الحطام.


ونُقل السائق البالغ من العمر 19 عاماً وراكب آخر إلى المستشفى، إلا أن إصاباتهما لا تهدد حياتهما أو تغير من طبيعتها.

 

 

 

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