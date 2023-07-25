مشهد يحبس الأنفاس بولاية أمريكية.. أب يسابق الوقت لإنقاذ طفله العالق داخل سيارة

الوكيل الإخباري - في مشهد يحبس الأنفاس حاول أب إنقاذ طفله الذي أغلق باب السيارة على نفسه وهو بداخلها عن طريق الخطأ.

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وحاول الأب كسر سيارته لإنقاذ طفله، الذي كان محبوسًا في الداخل خلال موجة الحر 40 درجة مئوية، فيما حاول المارة مساعدته.



وقع الحادث في موقف للسيارات خارج سوبر ماركت في هارلينجن ، تكساس ، عندما أدرك الأب أنه أغلق ابنه في السيارة عن طريق الخطأ.



وتمكن الأب من الاختراق وكسر الزجاج الأمامي للسيارة، حيث مد يده إلى مقعد الراكب الأمامي لفتح الباب، وانتشل الطفل.

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