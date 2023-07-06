مصرية تنهي حياتها بطريقة بشعة

الوكيل الاخباري - أقدمت شابة في عقدها الثاني على إنهاء حياتها بتناولها سم فئران بمنطقة الخلفية بمحافظة القاهرة في مصر.

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وفي التفاصيل، تلقت السلطات المصرية بلاغًا يفيد وصول فتاة عشرينية جثة هامدة إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المكان البلاغ وبالاستماع إلى أقوال طبيب المستشفى، وأسرة الفتاة لكشف ملابسات الحادث.



وأظهرت التحقيقات الأولية، أن المتوفية تناولت سم فئران ما تسبب بإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى الفور اصطحبتها أسرتها إلى مركز السموم، بعد فشل المحولات إنقاذها، ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وحولت النيابة العامة جثة الفتاة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

