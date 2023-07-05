سيدة مصرية تنسلخ عن إنسانيتها وتنهي حياة توأمها بتفاصيل مفجعة

الوكيل الإخباري -
أقدمت سيدة مصرية في مدينة الغردقة، على قتل طفلتيها التوأم الرضعتين خنقا، في حادثة مأساوية تفجع القلوب.اضافة اعلان
وفي تفاصيل الحادثة التي نقلتها (صحيفة اليوم السابع المصرية) ألقت السلطات المصرية القبض على سيدة عقب ادعائها وفاة طفلتيها التوأم الرضعتين بسبب تسرب الغاز، ما أثار شكوك السلطات حول وجود شبهة جنائية في الواقعة، خاصة أن الأم لم تتمكن من تقديم شهادات ميلاد التوأم منذ ولادتهما، بسبب زواجها عرفيا.
وذكرت الصحيفة أنه بعد التحقيقات الأولية والكشف الطبي الأولي، تبين أن الجثتين تحملا آثار واضحة للخنق في منطقة الرقبة، مما زاد لدى السلطات الشكوك من احتمالية وجود جريمة قتل.
وبينت أنه على الرغم من إصرار الأم على أن سبب وفاة تؤمها هو تسرب الغاز، إلا أنه بعد تشديد الخناق عليها في التحقيقات أقرت الأم بتفاصيل جريمتها.
وأكدت في إفادتها، أنها تزوجت عرفيا منذ 5 سنوات من شاب، وبعد مرور عام على زوجها رزقت بتوأم طفتلين، وقررت فيما بعد بالتخلص منهما.
وتم وضع جثماني التوأم في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات . ( اليوم السابع
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