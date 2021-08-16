الإثنين 16-08-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة تحذر ووزير الصحة يدعو إلى اجتماع طارئ

التربية : لا بيع مباشر في المقاصف المدرسية

البراري يقدم استقالته من اللجنة الملكية

نحو 965 الف طالب التحق بالفاقد التعليمي الاثنين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزعبي

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن الاثنين

وفاتان بحريق منزل في عجلون

طائرة مساعدات أردنية تصل إلى مطار بيروت

سلاح الجو الملكي يفتح باب التجنيد

وزير الصحة يستثني بعض الوظائف العاملة في الوزارة من شروط العطاءات

الإثنين، 16-08-2021 09:54 م

مصر .. كانت تحلم بدخول كلية الطب فأخذها الموت قبل ساعات من اعلان نتيجتها - صورة

maxresdefault


الوكيل الاخباري -قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة حالة من الحزن سيطرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بمصر بوفاة سارة طارق طالبة الثانوية العامة التي كانت تقاوم المرض طوال الفترات الماضية لتحقيق حلمها بدخول الجامعة.


تحول العديد من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، حزنا على رحيل «سارة» وشهدت صفحتها على الفيس بوك مئات من الدعوات لها بالرحمة مؤكدين أنها كانت تجري لتحقيق حلمها رغم معاناة المرض وكانت تنتظر ظهور نتيجة الثانوية العامة لإقامة الاحتفالات لتشعر بتحقيق حلمها بدخول الجامعة "كلية الطب" رغم ما كانت تعانيه من المرض.


قال باهر العزيزي ابن خال سارة إنها تعاني من السرطان من سنوات وسبق أن خضعت للعلاج رحمة الله عليها كان لديها عزيمة لمقاومة المرض ومحاربة المرض، ومؤكدا أنها شعرت أمس بتعب شديد تم نقلها على اثره إلى المستشفى فلفظت أنفاسها الأخيرة في العناية المركزة عن عمر 17 سنة.

وأضاف العزيزي لـ«المصري اليوم» أن سارة من السنوات الأولى في الدراسة متفوقة وكانت تسعى لدخول إلى كلية الطب خاصة أن والدها سبق أن توفي من نفس المرض منذ سنوات، وقامت والدتها بتربيتها هي وشقيقها الأصغر حتى أصبحت في الثانوية العامة وشقيقها وصل إلى المرحلة الإعدادية.

اضافة اعلان

 


 

المصري اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1730741-97310102

ليريك جام ... ذكاء اصطناعي يحولك إلى مؤلف أغانٍ

1

حدث طبيعي نادر في ألاسكا يشهد انفجار 3 براكين في الوقت نفسه

image

مرض نادر يحرم رجلا من الاستحمام لـ40 عاما في نيوزلندا

120182013373929

حادثة غريبة في السعودية.. استخراج دودة بطول 2 سم من خد طفل - فيديو

دب-الباندا

بعد تلقيح اصطناعي ولادة صغير باندا في سنغافورة - صورة

img_1629036041

شرطي صيني ينقذ طفلا من الموت في لحظة حرجة - فيديو

أخبار متعلقة
1730741-97310102

ليريك جام ... ذكاء اصطناعي يحولك إلى مؤلف أغانٍ

2021815122952554QN

دراسة أمريكية .. الغناء والعزف الموسيقي يساعدان مرضى الخرف

1-1454776

لندن ..7 دقائق و25 ثانية تطلب منها الأمر لركن سيارتها - شاهد