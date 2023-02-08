معالم اختفت ومنازل سحقت.. شاهد قبل وبعد كارثة زلزال تركيا

الوكيل الإخباري - لا يزال العالم أجمع تحت هول الصدمة إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين، والذي تواصل حصيلة ضحاياه ارتفاعها حيث بلغت حتى الآن 8300 قتيل، فضلاً عن الدمار الهائل.

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في السياق، التقطت صور الأقمار الصناعية مشاهد الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال الذي ضرب تركيا، حيث تظهر منطقة سكنية واسعة، محاطة بمناطق خضراء قبل وبعد الكارثة.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey . Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye , Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ February 7, 2023

وفي الصورة الأولى التي التقطت في 4 فبراير، أي قبل الزلزال، تظهر المنازل والمناطق الخضراء قبل أن يحل التدمير بالمنطقة، حسب ما يظهر في الصورة الثانية التي التقطت في 7 فبراير، أي غداة الزلزال، وفق خدمة “ميكسار تكنولوجييز” للأقمار الصناعية.



كما نشرت الخدمة صورة متحركة تظهر فيها آثار الدمار بعد الزلزال.

فيما ينطبق الأمر ذاته على هذه الصورة لمجموعة منازل في منطقة سكنية، حيث يظهر شجر أخضر كثيف اختفى في اللقطة الثانية، وأيضاً مجموعة بنايات سقطت جميعها.





يشار إلى أن الأرقام الرسمية الأخيرة التي نشرت الأربعاء، تفيد بأن 5894 شخصاً لقوا مصرعهم في تركيا، و2470 في سوريا، ليرتفع إجمالي عدد القتلى بذلك إلى 8364 شخصاً، فيما انهارت آلاف المباني السكنية.

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