معلومات عن السمك وانواعه

الوكيل الإخباري - تنحدر الأسماك من مجموعة الحيوانات الفقاريّة ذات الدم البارد، وتتميز بوجود الحراشف والزعانف، والخياشيم التي تتنفس بها، وتوجد آلاف الأنواع منها، بعضها يعيش في الماء العذب، وبعضها الآخر يعيش في البحار والمحيطات المالحة، ويصل طول بعضها إلى سنتيمتر واحد، والبعض إلى خمسة عشر متراً، ويصل وزن بعضها إلى خمسة عشر طناً، ويوجد منها من له عظام، وما ليس له عظام غضوروفيّة، وتعدّ الأسماك مصدراً غذائياً مهماً ومفيداً جداً للإنسان.

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معلومات عن بعض أنواع الأسماك

دسكاس

دسكاس سمكة جميلة وغالية الثمن، توجد في حوض نهر الأمازون، تتميز بألوانها البراقة، تحتاج إلى بعض الظروف الخاصة، مثل حوض عميق واسع للسباحة، وإنارة غير ساطعة جداً، ونباتات خضراء كثيفة على الحواف والزوايا، وأماكن للاختباء، ويُنصح بتربيتها مع جنسها نفسه، ولا توجد فروق بين الذكر والأنثى.

المولي

سمكة جميلة ومسالمة سهلة التربية، تتكاثر بسرعة، وتنمو بأحواض كبيرة، تحتاج إلى إضاءة قوية، ونباتات طحلبية كبيرة، وإضافة ملح البحر إلى المياه، تتغذى على الغذاء العادي ويرقة الناموس وقطع السمك.

الأنجل

تعتبر من أسماك الزينة، توجد منها عدة أنواع بألوان مختلفة، تتصف برشاقتها بالسباحة والحركة، مسالمة يمكن تربيتها مع الأسماك الهادئة في الأحواض المزروعة بالنباتات، وتحتاج إلى ماء نظيف، يصل حجمها إلى خمسة عشر سنتيمتراً، تتغذى على الطعام العادي والديدان.

البلطي

متعددة الألوان، ولّادة تُنتج بغزارة، تستطيع مقاومة الأمراض؛ لذلك يُنصح باستعمالها من قبل الهواة المبتدئين.

سورد تيل

ولّادة غزيرة الإنتاج، تتكاثر بسهولة، وتحتاج إلى توافر نباتات كثيفة وجذوع أشجار؛ من أجل اختباء الصغار، وهي مسالمة يسهل عيشها مع الأنواع الأخرى الولّادة، تتغذى على الغذاء العادي مع ديدان النهر، وبعض الأطعمة الحية.

السيامى

المقاتل السيامى المقاتل سمكة موطنها الأصلي الملايو تايلاند جنوب آسيا، يتميز بألوانه الكثيرة والجميلة كالأحمر والأزرق والأخضر، يحتاج إلى أحواض زجاجية صغيرة لتربية الذكر وحده، في حال وجود ذكرين فإنهما يتقاتلان حتى الموت؛ لذلك يحتاجان إلى إعداد بيئة ذات إضاءة خاصة.

نيون تيرا

توجد في جداول جنوب أمريكا، وتتصف بأنها سمكة اجتماعية مسالمة، تسبح بأسراب، وتعيش في أحواض ذات قاع غامق اللون، غنية بالنباتات، خافتة الإضاءة، مع ماء صافٍ خالٍ من النترات، وتتغذى على وجبات صغيرة ولعدة مرات باليوم، تتغذى على الغذاء العادي، وقطع السمك، ودود النهرى.

أوسكار

سمكة عنيفة تنحدر من فصيلة البلطي، تتغير بحسب الحجم والجنس، تتعايش بأحواض كبيرة ذات قاع عميق مفروش بالحصى.



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