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السبت، 29-10-2022 12:11 م

مقتل عريس بالرصاص أمام زوجته بعد لحظات من حفل عقد قرانه في المكسيك - فيديو

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الوكيل الإخباري - قتل عريس في المكسيك بعد لحظات فقط من حفل عقد قرانه في نهاية الأسبوع، بسبب خطأ القاتل في التحقق من هويته، وسط حروب المافيات المستمرة في المنطقة.

وكان ماركو أنتونيو روساليس كونتريراس، (مهندس كمبيوتر، 32 عاما) غادر حفل زفافه عند الساعة 5 عصرا بالتوقيت المحلي، يوم السبت عندما أصيب بعدة رصاصات.

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كما أصيبت ميشيل أدريانا، شقيقة أنتونيو (23 عاما) بطلق ناري في ظهرها، وقد خرجت من المستشفى بعد أن تلقت العلاج.

 

ووفقا لمكتب المدعي العام في سونورا، كان مقتل أنتونيو "هجوما مباشرا"، على الرغم من اعتقادهم أن الرصاص كان مقصودا لشخص آخر كان يعقد قرانه في نفس الوقت في مدينة مجاورة.

 



روسيا اليوم

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