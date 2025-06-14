حالات انتحار أطفال.. تقرير مقلق عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري- حذّر تقرير صادر عن منظمة "كيدز رايتس" بالتعاون مع جامعة إيراسموس في روتردام من تفاقم أزمة الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين حول العالم، مشيرًا إلى أن التوسع غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي يعد عاملاً رئيسياً في هذا التدهور.

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وكشفت البيانات أن أكثر من 14% من المراهقين (10-19 عاماً) يعانون من مشاكل نفسية، مع تسجيل 6 حالات انتحار لكل 100 ألف مراهق بين 15 و19 عاماً على مستوى العالم.



وأشار التقرير إلى وجود "علاقة مقلقة" بين الاستخدام الإشكالي والإدماني للتواصل الاجتماعي وتدهور الصحة النفسية، موضحًا أن هذا الاستخدام يؤثر سلبًا على الأداء اليومي للأطفال والمراهقين.



وسلط التقرير الضوء على فجوة كبيرة في البيانات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال، مما يعوق التدخلات الفعالة، داعيًا إلى إجراءات دولية منسقة للحد من تأثير البيئة الرقمية السلبية.



وفي أوروبا، أظهرت الإحصاءات أن 13% من المراهقين في سن 13 يستخدمون المنصات الاجتماعية بشكل إشكالي، فيما يبقى 39% من المراهقين بعمر 15 على تواصل دائم مع أصدقائهم عبر هذه المنصات، بمعدلات وُصفت بـ"غير المسبوقة".

وجاء التقرير بالتزامن مع دعوات أوروبية – أبرزها من اليونان بدعم فرنسا وإسبانيا – لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، على خلفية مخاوف من تأثيرها الإدماني.