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الثلاثاء، 24-01-2023 10:38 ص

ملايين السعوديين يحتفلون بـ 'عيد ميلادهم' 1 رجب.. لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - احتفل ملايين السعوديين والسعوديات بذكرى ميلادهم يوم أمس الاثنين المصادف للأول من شهر رجب. وهم فئة كبيرة يحملون يوماً وشهراً موحداً لميلادهم، مع اختلاف سنة الميلاد، وهو التاريخ الذي صدر بشأنه أمر سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع المواطنين بمنتصف السنة الهجرية، الذي يصادف الأول من شهر رجب لنفس العام الذي ولد فيه الشخص.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية تعود قصة توحيد ميلادهم بتاريخ 1/7 إلى ما أشارت إليه الأحوال المدنية بأن اعتماد هذا التاريخ كتاريخ ميلاد لنحو نصف المواطنين السعوديين، جاء بسبب عدم معرفة المواطنين المولودين منذ سنوات طوال ليوم وشهر ميلادهم بشكل دقيق. ولكنهم يعرفون العام الذي ولدوا فيه. مضيفة أنه بالنظر لأهمية تدوين التاريخ بدقة لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد، فقد صدر أمر سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية، حلاً لمشكلة كبيرة أرّقت الكثيرين.

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وأكدت الأحوال المدنية، أنه في الوقت الراهن ومع التطور الإداري والتقني، أصبح تسجيل المواليد يتم بالساعة والدقيقة، إضافة إلى اليوم والشهر، ولم تعد هناك مشكلة في معرفة التواريخ المهمة في حياة المواطنين والمواطنات.

 

 

 روسيا اليوم

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