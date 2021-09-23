منح جوائز نوبل في عام 2021 سيتم في موطن الحائزين عليها

الوكيل الاخباري- قالت مؤسسة "صندوق نوبل"، اليوم إنه وبسبب استمرار وباء كوفيد، سيتم منح جوائز نوبل في عام 2021 في البلدان التي يوجد بها فائزون، بدلا من إقامة حفل في ستوكهولم.



وأضاف فيدار هيلجسين المدير التنفيذي للمؤسسة: "أعتقد أن الجميع يريدون أن ينتهي هذا الوباء، لكن هذا لم يحدث بعد. جائزة نوبل ظاهرة عالمية. في كل عام، يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة من مختلف أنحاء العالم، وبسبب الغموض المحيط بالوباء وفرص السفر، تقرر تقديم الجوائز للفائزين في بلدانهم الأصلية في عام 2021".



وأشار هيلجسين، إلى أنه سيتم في ستوكهولم، تنظيم حفل للجمهور المحلي.



في الوقت نفسه، لم تستبعد لجنة نوبل النرويجية، حتى الآن، أن الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي تم الإعلان عن اسمه في أوسلو، سيصل إلى العاصمة النرويجية في ديسمبر المقبل للحصول على جائزته.



في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر، سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل.

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المصدر: روسيا اليوم