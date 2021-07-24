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السبت، 24-07-2021 10:11 ص

منح سبيس إكس عقد إطلاق مهمة لقمر يوروبا التابع للمشترى

كوكب-المشتري-الأضخم-في-المجموعة-الشمسية


الوكيل الإخباري - قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة إنه تم منح شركة الصواريخ الخاصة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك عقدا قيمته 178 مليون دولار لإطلاق أول مهمة لناسا تركز على القمر الجليدي يوروبا لكوكب المشتري وما إذا كانت تتوافر فيه ظروف مناسبة للحياة.

وقالت ناسا في بيان نُشر على الإنترنت إن من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز التي يملكها ماسك المهمة يوروبا كليبر من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية. ويمثل العقد أحدث تصويت بالثقة من ناسا في الشركة التي مقرها هوثورن بولاية كاليفورنيا والتي نقلت العديد من الشحنات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا في السنوات الأخيرة.

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وفي أبريل حصلت شركة سبيس إكس على عقد قيمته 2.9 مليار دولار لبناء مركبة فضائية للهبوط على القمر من المقرر أن تحمل رواد فضاء من ناسا إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.


لكن تم تعليق هذا العقد بعد أن احتجت شركتا فضاء منافستان ، وهما بلو أوريجن المملوكة لجيف بيزوس وشركة المقاولات الدفاعية داينتكس على اختيار سبيكس إيكس.


ويعد الصاروخ فالكون هيفي المكون من 23 طابقا والقابل لإعادة الاستخدام جزئيا أقوى مركبة إطلاق فضائية عاملة في العالم حاليا وقام بنقل أولي حمولاته التجارية إلى الفضاء في 2019.


وسيقوم المسبار بإجراء مسح مفصل للقمر يوروبا التابع للمشترى والمغطى بالجليد وهو أصغر قليلا من قمر الأرض وهو من المناطق التي يبحث العلماء عن احتمال وجود حياة فيه في النظام الشمسي.

 

وقالت ناسا إن من بين أهداف مهمة كليبر إنتاج صور عالية الدقة لسطح يوروبا وتحديد تكوينه والبحث عن علامات النشاط الجيولوجي وقياس سمك غلافه الجليدي ، وتحديد عمق وملوحة محيطه.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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