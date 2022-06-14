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الثلاثاء، 14-06-2022 04:05 م

منها زجاجات المياه .. أشياء احذر تركها في سيارتك اثناء وقوفها بالشمس

اسباب ارتفاع حرارة السيارة عند الوقوف (2)


الوكيل الإخباري-مع ازدياد درجات الحرارة المرتفعة، فإن ما يُفكر فيه السائقون هو مدى سخونية السيارة من الداخل بسبب وقوفها في الشمس لفترة.

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لكن هناك العديد من العناصر الأخرى التي يتركها السائق في السيارة من دون أن يدرك أن الطقس الحار قد يؤدي إلى إتلافها بشدة أو تدميرها أو حتى التسبب في انفجارها، ومنها:

 

- النظارات الشمسية
يمكن للإطارات والعدسات البلاستيكية أن تنعم وتتشوه، وتغير ملاءمتها لوجهك، ما يجعلها غير صالحة للاستعمال.


أما النظارات الشمسية ذات الإطارات المعدنية تسخن بشدة بحيث لا يمكن ارتداؤها حتى تبرد، وفق ما أورد موقع "bereadylexington".

 

واقي الشمس
عند ترك واقي الشمس في السيارة، يمكن للحرارة تغيير المكونات النشطة فيه، ما يجعله أقل فاعلية أو غير فعال.


الأدوية
يجب الاحتفاظ بأي وصفة طبية أو دواء بدرجة لا تزيد عن 25 درجة مئوية، ما لم يكن دواء يحتاج إلى التبريد، مثل بعض أدوية الأنسولين وأدوية القلب والغدة الدرقية، يمكن أن تتسبب الحرارة في فقدان الدواء لفعاليته.


مستحضرات التجميل
يذوب المكياج وينفصل، ما يجعله غير صالحا للاستعمال.

 


الإلكترونيات
لا تتعامل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة الإلكترونية الأخرى بشكل جيد مع درجات الحرارة المرتفعة.
يمكن أن تتسرب البطاريات والمكونات الأخرى الموجودة داخل الجهاز وتعطله.


البطاريات
مثل الإلكترونيات، يمكن أن تتشوه البطاريات وتتسرب وحتى تنفجر عند تعرضها للحرارة العالية لفترات طويلة من الزمن.


الأقلام
ستؤدي الحرارة إلى تشويه الأقلام ويتبخر الحبر أو يتسرب، وتذوب أقلام التلوين في فوضى لزجة ثم تتصلب بمجرد انخفاض درجات الحرارة.


الطعام
يجب اعتبار البقالة أو بقايا الطعام غير آمنة إذا تركت في سيارة ساخنة لأكثر من ساعة.


أقراص DVD والأقراص المضغوطة
يمكن أن تتشوه وتصبح غير قابلة للتشغيل.

 


زجاجات المياه البلاستيكية
تجنب استخدام زجاجات المياه البلاستيكية التي تعرضت لأشعة الشمس.
يمكن لبعض الزجاجات إطلاق كميات صغيرة من مادة BPA، والتي تم ربطها بكميات كبيرة بالمخاطر الصحية، وتجنب ذلك عن طريق شراء زجاجات مياه خالية من BPA أو وعاء زجاجي.


ولاعات السجائر
يمكن التخلص منها أو إعادة التعبئة، وسوف تتمدد المواد القابلة للاشتعال المضغوطة في ظل ظروف الحرارة العالية.


بطاقات الائتمان / الخصم
قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تشوهها  وتصبح غير صالحة للاستعمال.

 مصراوي

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