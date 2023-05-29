الإثنين 29-05-2023
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الإثنين، 29-05-2023 11:59 ص

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر - صور

Venice


الوكيل الإخباري - تحوّل قسم من مياه القنال الكبير في البندقية بإيطاليا إلى اللون الأخضر الفلوري، ما دفع الشرطة إلى إجراء تحقيق وسط تكهنات بأنّ الواقعة يقف خلفها ناشطون بيئيون.

وغرّد حاكم منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا تسايا، عبر تويتر: «أبلغ عدد من السكان عن تغيير في لون مياه القنال»، مشيراً إلى أنّ المحافظ دعا الى اجتماع طارئ مع الشرطة للتحقيق في مصدر هذا السائل.

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وذكرت صحيفة «لا نوافا فينيتسيا» اليومية المحلية، أنّ الشرطة تجري تحقيقها في احتمال أن يكون ناشطون بيئيون خلف هذه الحادثة. وأعلن عناصر الإغاثة، أنهم سيوفرون مساعدة لهيئة حماية البيئة الإقليمية في عملية أخذ عينات من المياه لتحليلها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحوّل فيها لون مياه القنال الكبير إلى الأخضر، ففي العام 1968، ألقى الفنان الأرجنتيني نيكولاس غارسيا أوريبورو طلاءً أخضر في هذه المياه، على هامش الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البندقية السينمائي، في خطوة ترمي إلى التوعية بالمسائل البيئية.

 




 

 

 

البيان 

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