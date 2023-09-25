شاهد طعنة قاتلة من قرن ثور هائج في مهرجان بإسبانيا

الوكيل الإخباري - توفي رجل متأثرًا بإصابات ألحقها به ثور، أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق إسبانيا، حسب ما أعلنته السلطات، يوم الأحد.
وقال المسؤولون : إن الرجل نُقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ 4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثّر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق.
وأضاف المسؤولون أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه؛ لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.
A la Pobla de Farnals estan #OnFire 10 puntets #ByTheFace https://t.co/pyROE7V4Jx pic.twitter.com/0pRZ371xdL— Federació Darwinista Valenciana de Bous al Carrer (@FederBousVal) September 24, 2023
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