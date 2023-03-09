نجت بأعجوبة.. شاهد انهيار سقف كاد أن ينهي حياة سيدة في أمريكا

الوكيل الإخباري - نجت سيدة بأعجوبة من إصابات بالغة وربما كانت ستفقد حياتها بعد سقوط لوحة سقف على بعد سنتيمترات قليلة من رأسها في محطة قطارات بالولايات المتحدة.

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ووثق مقطع فيديو الواقعة حيث ظهرت السيدة وهي تتجه نحو الدرج عندما تراجعت لوحة السقف وانهارت لتسقط أمامها.





وأشارت تقارير إلى أنه تركيب اللوحة في محطة مترو الأنفاق بولاية ماساتشوستس خلال الثمانينيات ويبلغ وزنها 11 كجم.



وقالت وزارة النقل بولاية ماساتشوستس، إنها أزالت الآن الألواح الأخرى التي تثير مخاوف فورية تتعلق بالسلامة.. كما أعلنت أنها ستجري عمليات تفتيش على اللوحات في جميع محطاتها.

برس بي