الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

ثلاثة أشخاص عالقين على عمق 900 متر بعد حادث منجم في إسبانيا

"مواصلتي" تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

الخطوط اليمنية تطلب تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين عمّان وصنعاء صيفا

رئيس الحكومة الروسية يعزف ببراعة على البيانو

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

إصابة 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال في بحر غزة

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

تجار: الأردن يعد المصدر الأول للمستوردات الغذائية في السوق القطرية

الخميس، 09-03-2023 10:22 ص

نجت بأعجوبة.. شاهد انهيار سقف كاد أن ينهي حياة سيدة في أمريكا

147-768x461


الوكيل الإخباري - نجت سيدة بأعجوبة من إصابات بالغة وربما كانت ستفقد حياتها بعد سقوط لوحة سقف على بعد سنتيمترات قليلة من رأسها في محطة قطارات بالولايات المتحدة.

اضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو الواقعة حيث ظهرت السيدة وهي تتجه نحو الدرج عندما تراجعت لوحة السقف وانهارت لتسقط أمامها.

وأشارت تقارير إلى أنه تركيب اللوحة في محطة مترو الأنفاق بولاية ماساتشوستس خلال الثمانينيات ويبلغ وزنها 11 كجم.


وقالت وزارة النقل بولاية ماساتشوستس، إنها أزالت الآن الألواح الأخرى التي تثير مخاوف فورية تتعلق بالسلامة.. كما أعلنت أنها ستجري عمليات تفتيش على اللوحات في جميع محطاتها.

 

 

 

 

برس بي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid335423

مشهد لا يصدق.. هذا ما فعله زلزال تركيا بشجرة زيتون معمرة

عتعتعت

شاهد تحطم طائرتين في إيطاليا وسقوط إحداهما على سيارة متوقفة

الشيف-بوراك

بعد أن ظهر باكيًا.. شاهد كيف استقبل المتضررون من الزلزال الشيف بوراك

20233815617777YB

5 نساء ساهمن في تغيير عالم التقنية

227609

جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة بلوحة فنية كرتونية

B9dFRQ7TfcOFXQw5rWd8

بالصور.. شاهد غروب الشمس من سطح المريخ

أخبار متعلقة
2017_11_27_22_58_14_941

شاهد لصوص يسرقون سيارات فاخرة خلال دقائق في أمريكا