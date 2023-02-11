السبت 11-02-2023
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السبت، 11-02-2023 10:33 ص

نمر يهاجم 5 أشخاص ويتسبب لهم بإصابات داخل قاعة محكمة في الهند

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الوكيل الإخباري - أصيب خمسة أشخاص على الأقل عقب تعرضهم لهجوم نمر داخل قاعة محكمة في ضواحي العاصمة الهندية، على ما أفادت الشرطة.

وأظهرت مشاهد مصورة جرى تداولها عبر مواقع التواصل، إصابة مجموعة من الرجال خلال الهجوم، بينهم رجل كان يُنقَل من قاعة المحكمة في غازي آباد.

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وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة فرانس برس، عناصر من الشرطة يرتدون دروعاً ويلوحون بعصي مشتعلة فيما يحاولون التقاط النمر داخل شباك ثبّتوها في قاعة المحكمة.


وقال عنصر من الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إنّ "النمر كان يقفز في القاعة التي سادتها حال من الذعر وتعرض نحو ستة أشخاص فيها لإصابات".


البيان 

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