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الأحد، 16-10-2022 09:57 ص

هبوط مظلي لـ 4 رواد فضاء في المحيط الأطلسي

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الوكيل الإخباري - عاد طاقم رواد فضاء إلى الأرض بأمان، يوم الجمعة، بعد مهمة علمية استمرت لما يقرب من 6 أشهر، وكانت رابع مهمة طويلة الأمد تطلقها شركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا".
 

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ونفذت الكبسولة "كرو دراغون"، التي يطلق عليها "الحرية" هبوطا مظليا في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها 3 رواد فضاء أميركيين من ناسا ورائدة فضاء إيطالية من وكالة الفضاء الأوروبية في ختام رحلة عودة استغرقت نحو 5 ساعات.

وتم بث الهبوط في البحر في حوالي الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش، على الهواء مباشرة من خلال بث مشترك بين ناسا وسبيس إكس.

سكاي نيوز

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