هبوط مظلي لـ 4 رواد فضاء في المحيط الأطلسي

الوكيل الإخباري - عاد طاقم رواد فضاء إلى الأرض بأمان، يوم الجمعة، بعد مهمة علمية استمرت لما يقرب من 6 أشهر، وكانت رابع مهمة طويلة الأمد تطلقها شركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا".





اضافة اعلان

ونفذت الكبسولة "كرو دراغون"، التي يطلق عليها "الحرية" هبوطا مظليا في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها 3 رواد فضاء أميركيين من ناسا ورائدة فضاء إيطالية من وكالة الفضاء الأوروبية في ختام رحلة عودة استغرقت نحو 5 ساعات.



وتم بث الهبوط في البحر في حوالي الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش، على الهواء مباشرة من خلال بث مشترك بين ناسا وسبيس إكس.



سكاي نيوز