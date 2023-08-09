هجومان في لحظة واحدة... ثعبان وصقر ينقضّان على امرأة في امريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - تفاجأت امرأة أمريكية بسقوط ثعبان على ذراعها أثناء قيامها بتنظيف فناء منزلها في ولاية تكساس؛ لتكون المفاجأة الأكبر أن تتعرض لهجوم أعنف من قِبَل صقر انقضّ على فريسته الهاربة (الثعبان).

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قالت "بيغي جونز" إنها كانت تقص الحشائش في فناء منزلها الخلفي عندما سقط عليها ثعبان، ولف نفسه حول ذراعها، وضغط عليها بقوة.



وأضافت: "عندما بدأت بالتحرك والضرب لطرد الثعبان، انقض عليّ الصقر مستهدفًا ذراعي ليمسك بفريسته".



وتابعت: وبعد لحظات من الرعب حصل الصقر على فريسته، وتركني وأنا ملطخة بالدماء وشعرت بذراعي ممزقة.



واعتبرت "بيغي" أن الصقر أنقذ حياتها في النهاية، مضيفة: "فالثعبان رفض أن يترك ذراعي، ولم أجد وسيلة لإبعاده، لكن وصول الصقر أنقذ حياتي، وجعلني أعيش".



وقد تم نقل "بيغي" إلى المستشفى وفوجئ الأطباء بإصابتها؛ حيث تركت الحادثة ندوبًا على ذراعها سترافقها مدى الحياة.

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