الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير المالية: الأردن سيمضي قدما في الإصلاحات لتحفيز النمو

وفيات الأربعاء 20-4-2022

الفوسفات الأردنية تصدر أكبر باخرة فوسفات في تاريخها إلى الهند

أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

هل أخذ البخاخ في الأنف أو الفم يفطر؟ الإفتاء تجيب

الصين تسجّل 19927 إصابة جديدة بفيروس كورونا

النفط يهوي أكثر من 5% عالميا

قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم الاقصى تمهيدا لاقتحام المستوطنين

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

افتتاح فعاليات البازار الخيري الرمضاني بالزرقاء

الأربعاء، 20-04-2022 07:37 ص

هذا الحدث خطف قلوب المصريين في رمضان - فيديو

د


الوكيل الإخباري - خطف إفطار حي المطرية السنوي قلوب المصريين في رمضان حيث سحب البساط من تحت أقوى المسلسلات الدرامية في الشهر الكريم.ففي أجواء رمضانية مبهجة، أقامت عزبة حمادة في المطرية، أكبر مائدة إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك، حيث تجمع الأهالي على مائدة طعام واحدة طويلة، قدموا فيها أشهى الأطباق لوجبة الإفطار، لتقاسم الأجر والثواب وفق صحيفة الشروق.

اضافة اعلان


وقال هيثم معادن، أحد المسؤولين عن تنظيم إفطار المطرية، عبر مكالمة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إنهم يدعون أهالي المطرية للإفطار الجماعي بالمنطقة، لافتا إلى أن حفل الإفطار الجماعي تكلفته كبيرة، لكن الجميع يحرص على المشاركة فيه.


وأضاف أحد المسؤولين عن تنظيم إفطار المطرية، أنهم يستعينون بعدد من الطهاة لطهي الطعام، متابعا: "بنعمل طواجن ولحوم وفراخ وحلويات"، وشوارع المطرية تشهد إفطارا جماعيا يوميا.


الأجواء الرمضانية الممزوجة بحالة من البهجة التي ملأت شوارع المطرية، انتقلت للمنازل المصرية، إذ تحولت مائدة الإفطار إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلت المواقع الصحفية العربية والأجنبية صداها.


وسلط هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الضوء على مشاهد مائدة إفطار المطرية، معربا عن حالة البهجة التي تتميز بها المائدة، حيث نشر صورها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وفي البرامج التلفزيونية، وجه الإعلامي عمرو أديب، تحية خاصة لأهالي المطرية بعد إقامة إفطار جماعي لكل أهالي المنطقة، قائلا: "موائد رحمن تاريخية قياسية.. كرم مصري، محدش ممكن يحتاج إلى فطار ومايلاقيش".


فيما قال أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "أهالي المطرية الجدعان أقاموا أكبر مائدة إفطار في مصر"، متابعا: "هناك حالة من الحب بين أهالي المطرية، والكل شارك في الإفطار الجماعي"، متابعا: "ما رأيناه اليوم هو أكبر مائدة إفطار هذا العام، وكل عام وأنتم بخير يا شباب المطرية".


وعادة ما ينطلق إفطار المطرية الجماعي في منتصف الشهر الكريم، ويشارك في تجهيزه عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، حيث يتم تقسيم الأدوار على الجميع، فتقوم السيدات بإعداد بعض المأكولات داخل منازلهن، في حين يقوم الرجال بعملية الشواء في الهواء الطلق، وإن كان أبرز ما تقدمه تلك المائدة الرمضانية الضخمة، هو أن جميع سكان الحي يشاركون في تمويله.


وطوال الـ7 سنوات الماضية، قدم أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطارا جماعيا يجتذب أكثر من 3000 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي.

 



البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مخبز-بلدي-22

نهاية مأساوية لشابة في مخبز.. سحقت بآلة عجن في أمريكا

ds

مهرجان القاهرة للموضة والأزياء 2022

كوكب-المريخ-780x470

يوروبا.. قمر قد يخطف الأنظار من المريخ قريبا

625eb9b64236043e66407900

البنتاغون يعترف بإخفاء ضيف فضائي منذ 2014

Vfa5yS7KZNJhxIU7

شاهد..الحصان التنين يتجول في تولوز الفرنسية

شفف

مصر.. شيخ الأزهر يحسم الجدل حول عمل المطاعم في نهار رمضان

أخبار متعلقة
دد

حكم من أفطر متعمداً في نهار رمضان بلا عذر

أجمل_دعاء_إلى_الله

أفضل الأدعية المستحبة وقت السحور في رمضان

فااا

حفل إضاءة فانوس عملاق بالقدس ترحيباً بالشهر الفضيل - فيديو

جج

أشهر الأطعمة بموائد الدول العربية في أول أيام شهر رمضان

737272727

طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة