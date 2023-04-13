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الخميس، 13-04-2023 11:53 ص

هكذا بدأ أحد أقوى البراكين في كامتشاتكا ثورانه - فيديو

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الوكيل الإخباري - سجل شهود عيان لحظة ثوران بركان "شيفيلوتش" في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

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وتظهر اللقطات عمودا رماديا ضخما يغطي السماء بأكملها تقريبا، بالإضافة إلى عاصفة رعدية مليئة بالغبار وهي ظاهرة مناخية يتشكل فيها البرق في سحابة رماد أثناء ثوران بركاني.

وأفاد المكتب الصحفي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن بركان "شيفيلوتش" لا يزال يطلق رمادا بركانيا إلى ارتفاع يصل حوالي عشرة آلاف متر فوق سطح البحر. 

 

 

روسيا اليوم

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