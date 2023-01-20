الجمعة 20-01-2023
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الجمعة، 20-01-2023 02:50 م

هل كان اليوتيوبر السعودي عزيز القزم متزوج ؟

زوجة-عزيز-الأحمد


الوكيل الإخباري - أكدت تقارير اعلامية ان عزيز القزم الذي توفي أمس الخميس،  كان يعاني من نقص هرمون النمو ـ ما أثر على بنيته الجسدية ، ولم يتزوج أبدا ولم يكن له زوجة او اولا كما يشاع.

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وبينت التقارير أن المقاطع التي ظهر فيها عزيز برفقة فتيات مع صديقه يزن الأسمر، كانت للدعابة وكسب المشاهدات حيث أنه لم يتزوج أبدا.


وتحظى مقاطع الفيديو التي يظهر بها عزيز الأحمد رفقة صديقه السعودي يزن الأسمر، بمتابعة متواصلة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وتوفي اليوتيوبر القزم الشهير عزيز الخميس، بحسب ما ذكر صديقه السعودي يزن الأسمر في مقطع فيديو نال تفاعلا واسعا بين مستخدمي السوشيال ميديا. وكالات 











 




 

 


 

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