الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يُقدم نصائح لجميع مستخدمي مكالمات الفيديو عبر الإنترنت

كلفته فاقت مليار دولار.. كيف اخترقت المقاومة جدار غزة الحديدي بسهولة ؟

"الأونروا" تطلب 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة

10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف منازل بمخيم الشاطئ

محمد الضيف .. من هو "ظل" المقاومة الذي صعق اسرائيل في طوفان الأقصى ؟

حماس تدعو للنفير العام في كل أنحاء العالم غداً

سطو وسرقة مبلغ مالي من صيدلية في عمّان

16.4 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

"الناجي الوحيد".. العثور على رضيع نجا من مبنى قصفه الاحتلال في غزة

نزول الارسال يشهد حادث تدهور وانقلاب باص على أحد المنازل - صور

عاجل

استشهاد قيادي في حركة الجهاد الاسلامي جراء قصف اسرائيلي على غزة

الخميس، 12-10-2023 10:53 ص

هل يجب مكافأة الأطفال بالمال عند حصولهم على درجات عالية؟

_263173_6195


الوكيل الإخباري - يكافئ بعض الآباء أولادهم بمبالغ مالية مقابل حصولهم على درجات عالية خلال دراستهم، فهل هذا صحيح أم خطأ؟

اضافة اعلان

 

يشير عالم النفس الروسي بوغدان ديريابين، إلى أن تحفيز الأطفال للحصول على درجات جيدة بالمال يمكن أن يؤدي إلى فقدانهم الدافع للدراسة دون مقابل.

 

ووفقا له، يعطي التحفيز بالمال، نتائج سريعة، حيث يسعى الأطفال للحصول على درجات جيدة من أجل توفير المال لشراء ما يريدون - ألعاب، هاتف ذكي جديد. وعلاوة على ذلك، كقاعدة عامة، تزداد المحفزات المالية تدريجيا، أي أن الأولاد يبدأون في كسب المال منذ الطفولة.

ويقول: "قد تعطي هذه الطريقة نتائج إيجابية في البداية، لكنها تتوقف بعد ذلك، وفي النهاية تتفوق النتائج السلبية على الإيجابية الصغيرة التي كانت في البداية. لأن هذه الطريقة تعطي الطفل إشارة إلى أن العلاقات بين السلع والمال ممكنة داخل الأسرة.

 

كما أن هناك أيضا مخاوف أخرى:

أولا، عندما تنتهي المحفزات المالية، تتوقف الرغبة في الدراسة.

ثانيا، عندما نحول الطفل من الدافع التعليمي إلى الدافع النقدي، يفقد الطالب الحافز لاكتساب معارف جديدة، ويركز فقط على الحصول على المال. وإذا تعمقنا أكثر، يجب أن أحذر من أن الأطفال الذين حفزهم المال عند الالتحاق بالجامعة يتوقفون في كثير من الأحيان عن الدراسة لأنهم لا يفهمون ما حاجتهم إليها".

 

ولكن يمكن ان تكون مثل هذه الحوافز مقبولة إذا كان هدف الآباء تعليم أطفالهم كيفية تخطيط الميزانية الشخصية والتصرف بأموالهم.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
F8JFhM-W4AA5OZu

تعرف على 6 أسباب للانحراف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة

EB4FD5BDD1

ناسا تكشف عن 'كنز' جلبته على بعد 60 مليون ميل

PAINTjpg

لإضفاء جو إيجابي في منزلك.. تجنبوا هذه الألوان في الدهانات

image-169

بعد أيام من قفزها بالمظلة.. وفاة المسنة دوروثي هوفنر في امريكا

651fe09442360413f04336cf-750x400

أذربيجان تنضم إلى المشروع القمري الصيني الروسي بعد الإمارات وباكستان وجنوب إفريقيا

201959142440K4

يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن تحطم رقماً قياسياً عالمياً في أمريكا - صور

أخبار متعلقة
204625

أسباب تجعلك تتوقفين عن تدليل طفلك