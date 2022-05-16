وصف الرجل بـ"الأصلع" في هذا البلد جريمة يعاقب عليها القانون

الوكيل الإخباري-حكم قاضي محكمة التوظيف في بريطانيا بأن نعت رجل بـ "الأصلع" يمكن أن يُصنف على أنه إهانة .



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صدر الحكم، الذي نُشر يوم الأربعاء، في قضية يُزعم فيها استخدام الإهانة ضد رجل يدعى " توني فين"، كان يعمل كهربائيا في شركة بريطانية منذ ما يقرب 24 عاما، لكنه فصل العام الماضي وكانت الظروف المحيطة بإقالته جزءا من القضية أيضا.



ادعى توني فين أنه كان يُطلق عليه "أصلع" وتعرض للتهديد أيضا من قبل مشرف عمله، جيمي كينج، خلال نزاع في تموز 2019.



قررت المحكمة في البلاد على اثرها أن استخدام هذه الإهانة كان "انتهاكا لكرامة المدعي، حيث خلق بيئة تخويف له، وقد تم ذلك لهذا الغرض، والذي يتعلق بجنس المدعي" وحكمت بحصول فين على تعويض "لم تحدده بعد".

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